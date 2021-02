Coronavirus - Jauge, ventilation : comment la région Nouvelle-Aquitaine espère rouvrir les lieux culturels

"La question sanitaire ne peut pas être enjambée mais il faut pouvoir rouvrir et inventer des protocoles" a soutenu Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, dans une formule qui fait écho au "pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté" du penseur italien, Antonio Gramsci. Ce jeudi, Alain Rousset a présenté un nouveau protocole sanitaire pour rouvrir les lieux culturels qu'il compte porter dans les prochains jours auprès de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, et Jean Castex, le premier ministre.

Cette présentation s'est faite à la Rock School Barbey de Bordeaux, une des salles les plus populaires de Bordeaux depuis plus de 30 ans, et le projet est porté par la région Nouvelle-Aquitaine. Le premier appel d'Alain Rousset auprès du gouvernement était resté lettre morte.

Hauteur de plafond, VMC et files d'attente

Pour cela, la région Nouvelle-Aquitaine s'est appuyée sur une évaluation des risques réalisée par l'Institut technologique européen des métiers de la musique (Itemm). À travers le projet Opéra (Outil probabiliste pour l’évaluation du risque par aérosols), l'institut a étudié et enregistré une cinquantaine d'établissements-type dans sa base de données. L'Itemm est désormais capable d'évaluer les risques d'un événement culturel, dans différentes salles avec différentes ambiances musicales, et types de publics.

D'après Carole Le Rendu, la directrice de l'Itemm, les acteurs culturels doivent indiquer "le nombre de spectateurs attendus, la vitesse et la façon de les faire entrer dans la salle, la durée du spectacle, la hauteur du plafond et la VMC. C'est avec tout ça qu'on va faire une approche du risque." Avec cette évaluation, ils pourraient donc adapter leur jauge et faire en sorte que la culture reparte.

Il y aura un concert-test dans chaque département de la région - Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine

Avec l'appui de l'Itemm, Alain Rousset souhaite "mettre la culture au service de la science". En plus de cette cinquantaine d'établissements-type recensés par l'institut, 300 autres lieux se sont portés volontaires pour enrichir la base de données et rendre le diagnostic encore plus précis. Il s'avance et annonce qu'il "y aura un concert-test dans chaque département de la région Nouvelle-Aquitaine". En revanche, il ne serait pas obligatoire de présenter un test négatif pour entrer comme ça a été récemment expérimenté lors d'un concert à Barcelone.