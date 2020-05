Coronavirus : "Je suis arrivée mourante à l'hôpital de Laval"

Mylène Demongeot, c'est Fantomas aux côtés de Jean Marais mais aussi Camping plus récemment avec Claude Brasseur. L'actrice vit en Mayenne depuis de nombreuses années. Fin mars, elle a été hospitalisée à Laval, elle avait le Covid-19.

- Est-ce que vous êtes une miraculée?

" Ah ben on peut le dire. Je suis arrivée à l’hôpital de Laval mourante. On a décidé de ne pas m'intuber ni de me mettre dans le coma parce que je n'y résisterais pas, donc on a essayé ce traitement contestée en ce moment (NB : celui du professeur Raoult) et je m'en suis sortie, très bien sortie.... "

-Vous êtes tombée malade fin mars. Quels ont été vos premiers symptômes ?

" J'étais en plein tournage du film MDR, j'étais fatiguée, essoufflée, je ne me rendais pas compte que j'avais de la fièvre, je pensais que j'avais la grippe. Tout à coup c'est le confinement, je file en Mayenne. La fièvre a grimpé, j'ai appelé mon médecin à Paris, il m'a dit d'appeler le 15, au bout de 10 minutes de questions, les pompiers m'ont dit on vient vous chercher."

Le médecin est venu me voir, il m'a dit on est extrêmement pessimiste et je me souviens lui avoir dit et bien moi pas! avec une espèce de fureur en moi.

-Vous avez tout de suite pensez au coronavirus ou pas?

"Non pas du tout, je suis d'une nature optimiste, je me souviens la veille du confinement, j'étais avec Kev Adams, je lui ai dit c'est qu'une grippe, ils en font tout un fromage du coronavirus."

-Les médecins étaient très pessimistes, vous les avez entendu dire, si on l'intube dans 48 heures elle est morte?

" Non je l'ai su après, je suis arrivée à l'hôpital, on m'a mise dans un lit. Le lendemain, le médecin est venu me voir, il m'a dit on est extrêmement pessimiste et je me souviens lui avoir dit et bien moi pas! avec une espèce de fureur en moi. J'avais raison de ne pas être pessimiste, je me suis bagarrée."

Quand je suis arrivée, je n'étais pas Mylène Demongeot, l'actrice, j'étais Marie-Hélène Demongeot, une dame de 84 ans en train de crever!

-Quand on sort de la maladie, il y a l'après, réapprendre des gestes du quotidien, comme marcher tout simplement ?

"Comme je suis restée 21 jours sans bouger comme un légume... je marche avec une canne, j'ai du mal à trouver mon équilibre, je suis encore essoufflée, j'ai des séquelles."

-Vous êtes la même aujourd'hui ? ou tout ça a changé quelque chose?

" Ben évidemment ça change beaucoup de choses, ça ouvre les yeux sur les conditions sociales, vous voyez ce qui ne va pas, ça m'a ouvert les yeux sur les soignantes, des filles adorables, aux petits soins, elles étaient 4 la journée et 4 la nuit à s'occuper de moi. Quand je suis arrivée, je n'étais pas Mylène Demongeot, l'actrice, j'étais Marie-Hélène Demongeot, une dame de 84 ans en train de crever, elles ont été d'une gentillesse ses filles, quand je vois combien elles sont payées, c'est un scandale sans nom ! elles devraient être rémunérées à leur juste valeur, en plus c'est avec nos impôts, on devrait réussir à imposer que les gens soient payés au mérite."