Coronavirus : Jean-Paul Fournier garde "un espoir" pour la feria des Vendanges

Depuis ce lundi 11 mai, la France apprend désormais à vivre avec le déconfinement. La pandémie de Covid-19 est toujours là, mais peu à peu les commerces rouvrent, certains parcs et jardins également. Sauf qu'il reste encore beaucoup d'interrogations sur la suite, liées notamment à l'évolution de l'épidémie. Sur la réouverture des bars et restaurants par exemple, et sur les rassemblements en général. À Nîmes, plusieurs rendez-vous culturels et populaires restent en suspens.

Pour les Jeudis de Nîmes, qui traditionnellement rassemblent plusieurs milliers de personnes dans la ville le jeudi soir, les services de la Ville ont essayé d'anticiper la situation. Avec des pistes, mais rien d'acté.

"Ça dépendra de l'ouverture des bars et restaurants, confie Jean-Paul Fournier sur France Bleu Gard Lozère. S'ils rouvrent début juin, on pourra le faire, mais autrement. Il faudra enlever du cœur de ville toutes les manifestations importantes, en laissant quelques points d'animation quand même en centre-ville, et en remettant ces concerts par exemple sur les grands boulevards ou sur l'esplanade par exemple." Le maire explique ainsi que les animations pourraient être dispersées à travers la ville : "Nos services y ont travaillé. C'est important pour le commerce local et l'économie."

Quant à la feria des Vendanges, il paraît encore difficile de se prononcer définitivement. La feria de Pentecôte, logiquement, a déjà été annulée. Mais quelle sera la situation en septembre ?

"C'est la grande question. Est-ce-que le préfet acceptera ? Nous, on y a travaillé, confie le maire. On pensait l'étaler sur plusieurs jours, avec une animation à partir du jeudi. (...) Je pense que c'est possible, j'ai un espoir de pouvoir faire la feria."