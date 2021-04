Coronavirus : l'accueil de l'office de tourisme de Nîmes fermé mais le contact maintenu

Depuis ce samedi et pour une durée malheureusement indéterminée, l'office de Tourisme de Nîmes a fermé son accueil, au pied des Arènes. En revanche, les agents de l'office continuent d'accueillir par téléphone et par mail du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Ceci dit, crise sanitaire oblige, l'ensemble des visites guidées sont logiquement suspendues, tout comme l'accès aux monuments de la ville, comme les Arènes, la Maison Carrée et la Tour Magne. Pour l'opération "La culture n'attend que vous", il reste possible d'accéder depuis chez soi à des Webdocs, visites virtuelles, activités en familles, podcast, concerts en ligne, vidéos… via la plateforme numérique créée par la Ville de Nîmes (+ d'infos).

Les musées, théâtres, salle d’expositions, salles de concerts sont fermés. Les évènements, spectacles, expositions… sont bien sûr annulés ou reportés.

En revanche, les bibliothèques et médiathèques sont ouvertes au public et proposent un service de "click and collect" sur réservations. (+ d'infos)