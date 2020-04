Coronavirus - L'édition 2020 de la célèbre course de radeaux sur la rivière La Mayenne est annulée

Les OFNIJEC, Objets Flottants Non Identifiés de la Jeune Chambre Economique, sont une institution en Mayenne depuis 30 ans. Mais, cette année, à cause de la pandémie de coronavirus, la course est annulée.

L'édition 2020 de la course de radeaux sur la Mayenne, entre Saint-Jean-sur-Mayenne et Laval, est annulée. Elle devait se dérouler à la fin du mois de juin sur le thèmes des Jeux Olympiques.

Course rigolote de radeaux sur la Mayenne © Radio France

C'est évidemment la pandémie de coronavirus qui a poussé les organisateurs à prendre cette décision : "dans le contexte sanitaire actuel, particulièrement difficile et fortement évolutif, nous avons décidé d’annuler, avec regret, l’édition des OFNIJEC 2020. En effet, notre priorité est la santé de tous, de vos collaborateurs, de vos collègues, de nos membres et de nos proches... de nous tous. Nous devons être exemplaires et aussi protecteurs face à la gravité de la situation. La « distanciation sociale » et « les gestes barrières » sont la meilleure façon de freiner la progression de cette épidémie" expliquent-ils.

Cette compétition conviviale attire chaque année des milliers de spectateurs sur les rives de la Mayenne.

OFNIJEC sur la Mayenne © Radio France

Les organisateurs réfléchissent à la création d'un événement différent quand la situation sanitaire le permettra.