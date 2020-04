Coronavirus : l'édition 2020 des Francofolies est annulée

C'est désormais officiel, l'édition 2020 des Francofolies de La Rochelle, qui devait se tenir du 10 au 14 juillet, est annulée. Les organisateurs ont publié un communiqué ce mardi après-midi : "A la suite des déclarations du Président de la République, (...) la 36e édition des Francofolies est reportée du 10 au 14 juillet 2021". Le festival de La Rochelle avait réuni 150.000 personnes l'an dernier.

Les organisateurs indiquent "collaborer avec les artistes de la programmation 2020 pour qu'ils soient présents lors de la prochaine édition". Parmi les têtes d'affiche cette année, il y avait Alain Souchon, Mika, Catherine Ringer ou encore Jean-Louis Aubert.

Plus que jamais, soyons solidaires en ces temps de crise. Et revenons plus forts, tous ensemble ! - Les organisateurs des Francofolies