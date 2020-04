Coronavirus : l'édition 2020 du Cabaret vert à Charleville-Mézières officiellement annulée

Les organisateurs du Cabaret vert annoncent ce lundi 27 avril l'annulation du festival prévu dans les Ardennes du 20 au 23 août 2020. Un coup dur pour les organisateurs mais aussi la ville de Charleville-Mézières, dont c'est le plus gros événement de l'année en nombre de visiteurs.

Les déclarations du préfet des Ardennes vendredi 24 avril laissaient présager cette annulation mais elle est désormais officielle : la 16ème édition du festival du Cabaret vert à Charleville-Mézières n'aura pas lieu en août 2020. "Désormais c’est officiel, sans aucun doute nécessaire et pourtant, douloureux" : c'est dans un communiqué diffusé ce lundi 27 avril sur son site et ses réseaux sociaux, que l'association FLAP a annoncé l'annulation de l'édition 2020. "Merci de nous laisser quelques jours pour vous détailler précisément les modalités de remboursement", précise encore le communiqué.

Rendez-vous est donné en août 2021

Après le festival des Vielles Charrues ou encore les Eurockéennes de Belfort prévus en juillet, c'est donc un nouveau festival de musiques actuelles qui se voit contraint de renoncer en raison de l'épidémie de coronavirus et des contraintes sanitaires. Les organisateurs du Cabaret vert, dont l'édition 2019 avait battu un record en août dernier avec 102.000 personnes accueillies en quatre jours, donnent d'ores et déjà rendez-vous aux festivaliers et bien sûr aux bénévoles en août 2021. Près de 2.300 bénévoles avaient participé à l'édition record en 2019.