Coronavirus : l'édition 2020 du Catalpa festival à Auxerre est annulée

Le Catalpa festival n'animera pas le parc de l'arbre sec à Auxerre le 26 , 27 et 28 juin prochain. L'édition 2020 qui devait accueillir, notamment, Tiken Jah Fakoly et les Négresses Vertes est annulée en raison de la crise du coronavirus.

Une décision prise à la suite des nouvelles annonces d'Emmanuel Macron ce lundi soir. D'ailleurs les annulations se sont multipliées ces dernières heures c'est le cas des Eurockéennes à Belfort ou encore des Francofolies à La Rochelle. Les organisateurs du Catalpa Festival pointent "l'incertitude sur l’évolution de la situation sanitaire de notre pays dans les prochains mois".

Le choix a été difficile, mais pragmatique car rien ne garantissait de pouvoir organiser le festival plus tard dans l'été, ni même que les 40 000 personne attendues à cette 8 ème édition soient bien au rendez-vous pour assurer son équilibre financier. En effet, si les concerts sont gratuits, le Catalpa se finance pour moitié grâce à son espace bar, aux locations d'espaces publicitaires ou encore de stands.

L'association qui gère le Catalpa avait prévu un budget d'environ 330 000 euros pour cette édition. Elle espère ainsi pouvoir se préserver au maximum et donne d'ores et déjà rendez-vous le " 25 , 26 et 27 juin 2021, même heure, même endroit "