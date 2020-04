Coronavirus - L'édition 2020 du Festid'AL, festival de musique et d'art de rue à Gorron, est annulée

5.000 personnes étaient attendues dans le bocage mayennais les 10 et 11 juillet pour des concerts en plein air et des spectacles d'art de rue. Rendez-vous annulé comme beaucoup d'autres pour des raisons sanitaires annoncent les organisateurs sur Facebook : "c’est un déchirement pour l’ensemble des bénévoles de devoir renoncer à cette aventure humaine, à la mixité intergénérationnelle qu’elle éveille, à ces deux jours de fête, de rencontres et de partage. Festivalières, festivaliers, nous avons hâte de retrouver vos sourires, vos bras levés, vos danses, vos applaudissements et votre joie de vivre".

Tous les rassemblements publics de grande envergure ne pourront pas avoir lieu jusqu'à la mi-juillet au moins, afin d'enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus.

Le Festid'AL assure que les billets achetés seront remboursés prochainement.