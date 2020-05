Coronavirus : l'édition 2020 du festival Berlioz de la Côte-Saint-André est annulée

"Notre conseil d’administration a constaté, le cœur lourd, que les conditions ne sont plus réunies pour organiser un événement qui avait réuni 38.000 spectateurs l’an dernier", écrit Bruno Messina, directeur du festival Berlioz, dans un communiqué officialisant l'annulation de l'édition 2020.

Jusqu'au dernier moment, il a pensé, avec son équipe, que le festival Berlioz pourrait se tenir cet été. "Nous avons longtemps pensé que nous maintiendrions tout de même notre rendez-vous estival à La Côte-Saint-André, l’adaptant au fur et à mesure des consignes et contraintes", explique-t-il. Jusqu'à même "repousser l’annonce de la programmation et l’ouverture de la billetterie".

Mais finalement, la crise sanitaire aura eu le dernier mot face au festival. "La fête coûterait fort cher, en organisation, évidemment, car les contraintes modifient tout et multiplient les frais. Mais elle pourrait surtout, et c’est là un point qu’on ne peut négocier, coûter la santé de beaucoup d’entre nous si la maladie n’était pas maîtrisée au mois d’août", précise Bruno Messina.

Plus de 70 événements

Le festival Berlioz 2020, c'était 60 concerts programmés dont 12 symphoniques, des rencontres, des conférences et même du cinéma. Sans oublier une exposition temporaire au musée Hector Berlioz de La Côte-Saint-André. "Les conséquences de cette crise sanitaire ont affecté toute la préparation du Festival, bouleversé de manière irréversible l’intégrité artistique de notre programmation internationale", raconte Bruno Messina.

L'an dernier, près de 38.000 personnes cumulées avaient assisté au festival.

"Construire le plus beau festival Berlioz jamais imaginé"

Les compositions d'Hector Berlioz ne résonneront donc pas en Isère cet été. "Cependant nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en août 2021 et nous continuerons, d’ici-là, malgré l’incendie, à croire en notre métier et construire avec les artistes le plus beau Festival Berlioz jamais imaginé". Le rendez-vous est donné.