Suite à la prolongation des mesures de confinement, l'édition 2020 du festival Paroles et Musiques de Saint-Étienne est annulée. Les organisateurs donnent rendez-vous en 2021.

Coronavirus: l'édition 2020 du festival Paroles et Musiques de Saint-Étienne annulée

Ce n'est pas vraiment une surprise. Avec l'interdiction de grands rassemblements avant (au moins) la mi-juillet annoncée lundi soir par Emmanuel Macron pour continuer de lutter contre le coronavirus, les organisateurs du festival Paroles et Musiques de Saint-Étienne ont officialisé ce mardi matin l'annulation de l'édition 2020 qui devait se tenir du 12 au 17 mai, et donnent rendez-vous en 2021.

"Nous tenons à remercier tous les artistes qui devaient participer à cette 29ème édition, tous les techniciens, partenaires, et vous, cher public, nous avons plus que jamais besoin de vous. Le soutien sans faille des collectivités, que nous remercions, nous permet d’entrevoir un avenir. Nous vous donnons donc rendez-vous, du 18 au 23 mai 2021 pour la 30ème édition. Nous communiquerons les démarches à suivre pour le remboursement des billets dans les prochains jours sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet."