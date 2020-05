Coronavirus : l'édition 2020 du marathon des Écluses est annulée

C'est une déception pour les amoureux de la course à pied. L'édition 2020 du marathon des Écluses (individuel/duo), prévue le dimanche 27 septembre est annulée. "Dans la situation actuelle, les incertitudes et le manque de visibilité pèsent sur l’organisation du marathon des écluses. Dans l’intérêt de tous et soucieux de la santé de tous les acteurs, le COME 53 a décidé d'annuler le marathon individuel et le duo" écrivent les organisateurs sur leur page Facebook. "Organiser un marathon demande beaucoup d’efforts, de temps (nous avons perdu 2 mois avec le confinement), de moyens financiers et logistiques" poursuit le COME 53.

Les bénévoles que nous sommes (10 dans le bureau toute l’année) et tous ceux présents la dernière semaine (plus de 300) ne peuvent s’investir sans voir l’horizon dégagé.

En revanche le 10 kilomètres prévu le dimanche 27 septembre, au départ de Saint-Jean-sur-Mayenne, est pour l'instant maintenu "sous réserve des mesures gouvernementales et préfectorales" écrit le COME 53. L'an dernier, le marathon des Écluses avaient rassemblé 605 marathoniens.