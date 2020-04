Coronavirus : l'édition 2020 du Nice Jazz Festival est annulée

Les doutes se multipliaient sur son maintien cette année. Le Nice Jazz Festival, l'un des plus anciens festivals de jazz au monde, est finalement annulé pour 2020. Il devait fêter ses 72 ans du 17 au 21 juillet, sur les scènes de la place Masséna et du théâtre de verdure, à Nice. La prochaine édition se déroulera donc en 2021, les 12, 13, 15, 16 et 17 juillet. Le Jazz Off et le Métropole Jazz devraient aussi faire leur retour.

Dans un communiqué, la ville de Nice met en avant "l'incertitude qui règne" alors que tous les grands rassemblements sont annulés jusqu'à la mi-juillet à cause de la crise sanitaire, et affirme ne vouloir prendre "aucun risque". La programmation de cette année n'avait pas encore été annoncée mais beaucoup d'artistes internationaux, qui devaient se produire au festival, ne peuvent plus se déplacer. Les artistes français ont aussi tous annulé leurs tournées.

Les Soirées Estivales maintenues

Chaque année, le Nice Jazz Festival accueille plus de 40 000 spectateurs. Des informations sur le remboursement des billets et la validité des Blind Pass 2020 devraient être publiées dans les prochains jours sur le site internet du Nice Jazz Festival et sur les réseaux sociaux. En 2016, après l'attentat du 14 juillet à Nice, le festival de jazz avait déjà été annulé.

Le département des Alpes-Maritimes confirme cependant que les Soirées Estivales sont maintenues cet été. Plus de 400 représentations sont prévues dans les communes du département. Le dispositif sera réadapté en fonction des autorisations nationales, mais les spectacles qui ne peuvent avoir lieu cet été seront reprogrammés à l'automne.