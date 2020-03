Coronavirus : quand l'enseignement de la musique se fait par WhatsApp pour les élèves et les profs confinés

Comment assurer des cours de musique, de théâtre et de danse à distance ? Les professeurs du conservatoire régional de Rouen expérimentent des supports d'enseignement à distance depuis le début du confinement lié à la pandémie de coronavirus. Par exemple, Frédéric Hernandez, professeur de clavecin, a adopté - notamment - la messagerie WhatsApp pour délivrer un cours individuel à ses élèves. Non, cet instrument ancien qu'est le clavecin et les technologies modernes ne sont pas incompatibles. "Pour moi c'est une première. Oui, le clavecin et les technologies sont compatibles car ces moyens de communication permettent de maintenir le contact mais le son est malgré tout un peu altéré et les interactions prof-élèves sont très limitées."

On garde les mêmes horaires de cours

Ceci étant dit, le clavecin par WhatsApp, ça marche. La preuve est faite depuis le début de la semaine : "On garde les mêmes horaires de cours, on se retrouve en direct et _je peux leur donner des indications en vidéo_. Pour les devoirs, je leur envoie par mail. Le principal changement c'est surtout le face à face pédagogique qui manque mais aussi toutes les interactions des élèves du conservatoire entre eux, ils ne se croisent plus, ils ne peuvent plus se faire écouter ce qu'ils ont fait."

Garder ce nécessaire contact humain

Si le confinement se prolonge, les expérimentations ne s'arrêteront pas là, Frédéric Sanchez a rejoint un groupe d'enseignants artistiques qui compte plus de 5.000 membres sur Facebook. Musique, danse ou théâtre : tous les enseignements du conservatoire sont désormais dispensés à distance. "Ça requestionne la démarche pédagogique pour la musique, explique le directeur de l'établissement, Claude Brendel, même si on a pas mal d'outils à disposition, n'empêche qu'il y a quand même des limites liées à la qualité sonore que peuvent renvoyer un WhatsApp ou un Skype mais bon on se dit que c'est mieux que rien et que ça permet de garder ce nécessaire contact humain les uns avec les autres."