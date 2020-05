Coronavirus : l'événementiel dans le Finistère fait le dos rond en attendant des jours meilleurs

Il y a un secteur qui s’est arrêté brutalement avant même le confinement et qui risque de reprendre en dernier, c’est celui de l’événementiel. Souvent de petites structures pour qui l’avenir est très incertain.

Les annonces d'Emmanuel Macron pour le secteur de la culture ce mercredi concernent notamment les intermittents avec qui ces entreprises travaillent mais pas elles directement.

Dans le Finistère, la dizaine de petites boites de l’événementiel que nous avons joint sont unanimes : leurs banques ont plutôt joué le jeu.

Report des prêts bancaires

L’agence Atil terres d'événements basée à Ergué-Gabéric a été l’une des premières impactées avec l’annulation du festival Agri Deiz de Morlaix en mars (décalée dans un premier temps à juin puis annulée). Elle vu ses échéances de prêts décalés. Elle peut tenir quelques mois avec sa trésorerie mais guère plus.

Même constat pour le gérant de Colors Sound Concept qui travaille avec le Stade Brestois et le BBH. Il a pu aussi négocier le report de ses frais professionnels sur six mois avec sa banque.

Jump’O’Clown à Coray a mis ses deux salariés au chômage partiel et a lui aussi pu décaler ses prêts. Et sa trésorerie est solide. Le gérant estime pouvoir tenir un an.

Frais fixes peu importants mais pas d'aides

L’agence de location de matériel Table & Vous à Pluguffan salue aussi la décision du propriétaire de son local : le loyer a été reporté, tout comme les emprunts bancaires.

L’agence PrisMy Dreams basée à Briec est gérée par un micro-entrepreneur qui n’a plus aucune rentrée d’argent. Mais ses frais fixes sont minimes - 50€ par mois environ de maintenance informatique, pas de loyer, pas d’assurances - ce qui lui permet de voir venir pour l’instant.

L’agence quimpéroise KWE a elle 6 000€ de frais fixes par mois. Sa trésorerie lui permet de tenir jusqu’à la rentrée mais pas plus loin. Elle attend des aides de l’Etat car le gérant n’imagine pas une reprise avant l’année prochaine.

Ces entreprises n'ont pas droit à des aides spécifiques car leur activité n'a pas été interdite, elle s'est arrêtée faute d'activité.

Peu de demandes de prêt garanti par l'Etat

Peu de ces entreprises ont fait une demande de PGE, un prêt garanti par l’Etat, car elles ne souhaitent pas s’endetter même à taux très réduit, dans un contexte incertain.

Car le problème pour 95% de ces entreprises, c’est que le carnet de commande est vide au moins jusqu’à début août voir septembre. Et que le flou reste total. « On a été les premiers à s’arrêter et on va être les derniers à reprendre » disent-elles.

Et malgré toute la bienveillance du monde, si la crise se poursuit, beaucoup n’auront pas les reins assez solides pour survivre après l’été.