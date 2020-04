Coronavirus : L'inquiétude au Musée de la Préhistoire de Tautavel, dans les Pyrénées-Orientales

Le musée de la Préhistoire de Tautavel se fait du souci pour l'avenir. Déjà dans une situation financière délicate, la fermeture de l'établissement, en raison du confinement, pourrait avoir des conséquences.

"Le mois d'avril est traditionnellement un mois important pour nous, explique la directrice Sophie Grégoire. Entre les vacances et les sorties scolaires, c'est pour le musée le troisième mois le plus fréquenté après juillet et août. Toutes les sorties scolaires prévues en mai et en juin sont compromises or nous accueillons en moyenne 10.000 visiteurs scolaires par an. " Chaque année, environ 60.000 personnes visitent le musée.

Depuis le début du confinement, les 17 salariés et les 18 chercheurs sont tous en télétravail. Aucune date n'a encore été annoncée pour la réouverture des musées. "_Le 11 mai, une partie du personnel va revenir au musée pour assurer l'entretien des collections. Évidemment, nous veillerons au respect des conditions sanitaires. A ce jour, la réouverture des musées au public n'est pas envisagée avant la mi-juille_t et ça m'inquiète. On ignore aussi si les gens reviendront comme avant dans les musées", poursuit Sophie Grégoire.

Le musée fermé mais le site internet cartonne

Le musée, qui abrite notamment l'un des crânes humains les plus vieux d'Europe (450 000 ans), profite néanmoins du confinement pour doper son offre sur son site internet. "Nous proposons notamment des activités, des expériences et des quiz sur la Préhistoire qui marchent très fort ! Nous en sommes déjà à plus de 70.000 téléchargements. C’est très important pour nous de garder le lien avec le public."

Après avoir été menacé de fermeture, un vaste projet de rénovation du musée a été validé en 2017. Les études doivent en principe être lancées en septembre. Selon nos informations, les travaux, eux, pourraient démarrer, au plus tôt, début 2022.

Le musée de Tautavel est co-géré par les ministères de la Culture et de la Recherche, la commune de Tautavel, la communauté urbaine de Perpignan et, depuis un an, la région Occitanie.