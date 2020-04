Coronavirus : l'Orchestre Symphonique d'Orléans annule ses concerts jusqu'à la rentrée

L'Orchestre Symphonique d'Orléans, dirigé par Marius Stieghorst, devait donner cinq concerts en mai et juin, mais après les annonces d'Edouard Philippe, le Premier Ministre, qui dans son plan de déconfinement maintient la fermeture des salles de spectacles jusqu'en juillet, ils sont annulés

Compte tenu des annonces gouvernementales qui prolongent la fermeture des salles de spectacle jusqu’à la mi-juillet, et faute de disponibilité des salles pour un éventuel report à la rentrée prochaine, nous sommes contraints d’annuler les concerts de mai et de juin 2020" explique la direction d'Orléans Concerts, l'association qui gère l'Orchestre Symphonique d'Orléans.

Cinq concerts étaient prévus jusqu'à la fin du mois de juin, dans le cadre de la saison 2019-2020, notamment les 16 et 17 mai, ainsi que les 20 et 21 juin, des concerts programmés au Théâtre d'Orléans. Ils sont donc annulés.

Possibilité de ne pas se faire rembourser pour soutenir l'Orchestre

La direction d'Orléans Concerts propose plusieurs dispositions aux abonnés et aux spectateurs qui avaient déjà réservé leurs billets :

Pour les abonnés de l’Orchestre Symphonique d’Orléans : un avoir équivalent sur l’abonnement ou sur 2 concerts de la saison 2020-2021 (soit 48 euro en catégorie 1 et 40 euro en catégorie 2)

Pour les spectateurs ayant acheté des places hors abonnement : un avoir équivalent sur l’un des concerts de la saison 2020-2021.

Le public est également en droit de réclamer un remboursement dans un délai de 18 mois à compter d’aujourd’hui, sur présentation des billets.

Compte-tenu des circonstances ils peuvent également, s’ils le souhaitent, soutenir l’orchestre en transformant la somme équivalente en don (déductible à 66% de leurs impôts).

Revoir les concerts sur la chaîne Youtube

"En attendant, nous postons régulièrement des vidéos de nos concerts" précise le conseil d'administration. Sur la chaîne Youtube de l'Orchestre Symphonique d'Orléans. ou sur sa page facebook.

"Notre envie de partager de beaux concerts avec notre public est plus forte que jamais, et nous œuvrons en télétravail pour préparer une saison 2020-2021 des plus réjouissantes" !