Coronavirus - L'ouverture à Paris du musée d'art du milliardaire François Pinault repoussée en 2021

Le musée Pinault n'ouvrira pas en juin 2020 comme prévu. Les travaux de rénovation de la Bourse de Commerce à Paris, qui doit accueillir une partie de la collection d'art contemporain du milliardaire François Pinault, sont à l'arrêt à cause du confinement. Même s'il y a un déconfinement le 11 mai, le chantier ne sera pas terminé à temps. L'ouverture du musée a donc été repoussée à 2021, au début du printemps prochain.

Les derniers travaux ne pourront pas être finis à temps pour juin

Pinault Collection a annoncé sa décision ce vendredi. "À la suite de l'annonce de la poursuite du confinement liée à la crise sanitaire et dans l'incertitude des conditions de la reprise de l'activité, les travaux indispensables à l'achèvement de la Bourse de Commerce ne pourront être menés dans le calendrier prévu", précise la structure de gestion des collections Pinault dans un communiqué.

François Pinault avait présenté le projet en 2017. © Maxppp - Thomas Padilla

"C'est avec grande tristesse que nous avons dû nous résoudre à ce report, alors que l'ouverture de la Bourse de commerce s'annonçait comme une grande fête", a déclaré l'ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon, conseiller de François Pinault. "Plutôt que de se trouver dans un calendrier glissant dont nous ne saurions jamais le terme, nous avons préféré le confort de la certitude qu'au printemps 2021 le musée ouvrira dans une situation normalisée", a-t-il expliqué.

Impossible désormais de faire travailler toutes les équipes en même temps comme prévu

Le bâtiment de l'ancienne Bourse de Commerce près des Halles dans le premier arrondissement de Paris a été entièrement restauré et transformé selon le projet du grand architecte japonais Tadao Ando. Il restait encore à faire tous les aménagements techniques, mobiliers et muséographiques.

Entre mars et juin, le chantier des finitions et celui de l'aménagement des abords du musée pris en charge par la Ville de Paris ainsi que l'installation des oeuvres devaient avoir lieu. Tous les jours 200 personnes devaient se rendre sur place. Le Coronavirus et la crise sanitaire mis un coup d'arrêt au projet.

Les travaux sont à l'arrêt © Maxppp - Olivier Boitet

Neuf mois pour finir les travaux au lieu de trois

Même après le déconfinement, Pinault Collection estime qu'il sera impossible de reprendre le rythme prévu. Le calendrier était très serré. Avec les mesures sanitaires et de protection des salariés les travaux pourront reprendre mais ils seront très ralentis. Tout le monde ne pourra ps être sur place en même temps comme cela était prévu à l'origine.

Initialement prévus pour durer trois mois, désormais "la durée totale des opérations restant à accomplir est aujourd'hui estimée à huit ou neuf mois", a indiqué Pinault Collection.