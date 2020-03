Coronavirus : l'ouverture le 4 avril de la foire des Rameaux annulée à Grenoble

La célèbre fête foraine grenobloise n'ouvrira pas ses portes le 4 avril prochain. La décision a été prise suite à l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

La liste des événements annulés à Grenoble à cause de l'épidémie de coronavirus s'allonge. L'ouverture de la foire des Rameaux devait avoir lieu le 4 avril, sur l'esplanade de la Porte de France. Le premier jour est annulé. La foire devait s'étaler jusqu'au 26 avril. On ignore pour l'instant si les jours d'après seront maintenus. Les décisions vont tomber au compte goutte. Pour cette 86e édition, une centaine de stands et des manèges étaient prévus.