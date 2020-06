Coronavirus : la 2e édition du V&B Fest' à Craon est reportée

Un des plus importants festivals de la Mayenne est contraint d'annuler sa seconde édition en raison du coronavirus : le V&B Fest' à Craon, prévu du 11 au 13 septembre. Il existait encore trop d'incertitudes au sujet de l'épidémie et de l'application des mesures barrières sur un tel événement.

Au rayon des annulations d’événements culturels en Mayenne, ces prochains mois, le V&B Fest vient lui aussi garnir les rangs malheureusement. Les organisateurs annoncent le report de la 2e édition en septembre 2021. Cette année, le festival de musique devait avoir lieu les 11, 12, 13 septembre à Craon. En raison de l'épidémie du coronavirus, la seconde édition n'aura lieu qu'en 2021, du 10 au 12 septembre.

"L’équipe du V and B Fest’ n’a eu de cesse d’espérer et a œuvré encore ces derniers jours pour que cette 2ème édition puisse se tenir en 2020, mais notre priorité absolue est d’assurer la sécurité de tout·te·s : nos festivalier·e·s, nos bénévoles, nos artistes, nos technicien·ne·s, nos prestataires et nos partenaires. Aujourd’hui, trop d’incertitudes règnent encore pour que nous soyons en mesure de garantir les meilleures conditions d’accueil au public comme aux professionnel·le·s convié·e·s à cette grande fête collective qu’est le V and B Fest’" écrivent l'organisation.

Des remboursements ?

Plusieurs artistes de renom étaient programmé sur l'hippodrome de Craon : Vald, Claudio Capéo, Federer etle groupe Tryo par exemple. "Nous allons dorénavant travailler à concocter la programmation artistique la plus fidèle possible à celle que nous vous avions proposée pour cette année" poursuivent les organisateurs. Les modalités de remboursement et de report (pour échanger son billet 2020 contre un billet 2021) seront précisées dès le 9 juin prochain. L'an dernier, la première édition du V&B Fest' avaient rassemblé pas moins de 35.000 spectateurs.