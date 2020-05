Coronavirus : la 48e édition des Nuits de la Mayenne est annulée

Un des plus importants événements culturels de la saison estival du département ne pourra pas avoir lieu. En raison de la crise sanitaire, liée à l'épidémie du coronavirus, les Nuits de la Mayenne n'auront pas lieu. Elle devaient se dérouler du 15 juillet au 6 août 2020.

Au total, 17 représentations sur 13 lieux du patrimoine mayennais sont annulées. "Ce choix s’impose à nous. D’une part, nous ne savons pas aujourd’hui si nous serons autorisés à maintenir les représentations et dans quelles conditions. D’autre part, Mayenne Culture se veut responsable dans ses prises de décision, et la configuration d’un festival itinérant comme le nôtre, ne permet pas de mettre en oeuvre les mesures sanitaires nécessaires à la sécurité de tous, spectateurs, bénévoles, techniciens et artistes" écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Ces derniers précisent que Mayenne Culture, avec le conseil départemental, travaille depuis plusieurs semaines, afin de mettre en place "des mesures d’urgence immédiates et de plus long terme."

La 48e édition des Nuits de la Mayenne aura donc lieu en 2021.