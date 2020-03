Coronavirus : La Cité de la Mer ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre

Interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, fermetures des écoles, annulations d'événements sportifs... le milieu culturel est lui aussi touché par les mesures prises contre le coronavirus. Dans la Manche, la Cité de la Mer a décidé de fermer ses portes à partir de ce vendredi 13 mars.

Ce vendredi 13 mars, Edouard Philippe a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Après la fermeture de toutes les écoles en France, les annulations d'événements sportifs, le milieu culturel n'y échappe pas.

La Cité de la Mer ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre

Par précaution, la Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin a décidé de fermer ses portes au public à partir de ce vendredi 13 mars au soir. Décision en lien avec la fermeture annoncée du Mémorial de Caen. Même si actuellement le site n'accueillait plus beaucoup de visiteurs depuis quelques jours, il paraissait "logique et raisonnable de fermer les portes au public" indique le président de la Cité de la Mer, Bernard Cauvin.

Les cinémas menacés

Que ce soit le CinéMoViking à Saint-Lô ou le CGR à Cherbourg, les salles de cinéma aussi sont dans le flou total depuis quelques jours. La proximité des sièges ainsi que leurs nombres ne semblent pas rassurer les spectateurs qui délaissent de plus en plus les salles noires. L'inquiétude ne faiblit pas à la suite de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Les cinémas manchois attendent les consignes précises de la préfecture de la Manche.

Les musées touchés

Du côté des musées, la mesure interdisant les rassemblements de 100 personnes n'a aucun impact. "Il faudra voir quelles seront les directives de la préfecture de la Manche" indique la directrice du musée Airborne à Sainte-Mère-Eglise. Depuis que le coronavirus a touché la France, le nombre de visiteurs a été divisé par cinq "notamment à cause des voyages scolaires annulés". Cependant, plusieurs précautions sanitaires sont prises. Au musée Airborne, toutes les tablettes numériques sont désinfectées avant d'être données aux visiteurs. Les membres du personnel portent des gants.