Coronavirus : la Comédie de Clermont-Ferrand n'ouvrira pas ses portes avant le mois de septembre

La déception est immense. Voilà des années que les amateurs de spectacles vivants et les artistes attendent l'ouverture d'un nouveau site pour la Comédie de Clermont-Ferrand. Enfin, au mois de mai, on allait découvrir la nouvelle scène avec ses deux salles de spectacles et sa brasserie ! Un nouveau souffle pour la culture ! Et puis la crise du Covid-19 a tout bousculé. Les travaux ont été arrêtés. La direction, la mort dans l'âme, doit repousser l'inauguration et envisager une autre programmation pour la rentrée de septembre. Un vrai casse-tête pour Jean-Marc Grangier, aux commandes de la Comédie.

Le chantier quasi terminé

La Comédie devait être livrée au mois de mai. Quand le confinement a été décrété, il restait encore un mois de travail, des finitions à terminer sur le bâtiment. "J'espère que tout ça pourra se faire avant l'été et que nous pourrons ouvrir en septembre" explique le directeur, Jean-Marc Grangier.

La Comédie, c'est ce bâtiment imaginé par l'architecte portugais Eduardo Souto de Moura, implanté près de la Maison de la culture à Clermont-Ferrand. Il abritera deux salles de spectacles de 350 et 900 places et une brasserie en rez-de-chaussée. L'entrée est prévue sur le site classé de l'ancienne gare routière.

Rebâtir une nouvelle programmation

Dans ces conditions, les spectacles prévus au printemps n'auront pas lieu, C'est le cas, au mois de mai, de "La ménagerie de verre", une oeuvre de Tennessee Williams, avec Isabelle Huppert, qui devait inaugurer la grande salle de la Comédie. Jean-Marc Grangier espérait "recaser" la pièce en septembre mais aux dernières nouvelles ce ne sera pas possible. "Il faut chercher un autre spectacle, tout bouge en permanence, c'est très compliqué" confie-t-il. Toute la programmation doit être repensée, sachant que les équipes ont aussi besoin de répéter avant les représentations, et qu'il faut tenir compte de leurs propres engagements dans d'autres salles."Pour chaque spectacle, il faut tout détricoter."

Quand on va ouvrir, ça aura encore plus de force

Malgré les problèmes, Jean-Marc Grangier reste optimiste. "Je me dis que quand on va ouvrir, ça aura encore plus de force, _ça va symboliser un nouveau départ, le fait qu'on peut à nouveau partager des choses, des moments de fraternité"_. Le rôle d'un théâtre n'est pas seulement de divertir, de donner à réfléchir, un théâtre a aussi un rôle social. "Quand on pourra à nouveau sortir, quand on sera à nouveau libre, ça donnera plus de sens à ce théâtre".

Un message aux spectateurs

Sur le site de la Comédie, Jean-Marc Grangier s'adresse aux spectateurs :

« Nous allons tant savourer le moment où nous pourrons de nouveau être tous ensemble, nous prendre dans les bras et reprendre et continuer ce métier que nous aimons tant, créer, créer du lien, créer du rassemblement, créer de la réflexion, de l’émotion, créer de la vie à notre manière".

Modalités de Billetterie pour les représentations annulées :

Dès la réouverture de la billetterie les modalités techniques des options proposées vous seront précisées. Dans chacun de ces cas, merci de bien garder vos billets.

– un remboursement des places dont les représentations ont été annulées

– un report des places dans le cas où nous arrivons à reprogrammer certains spectacles

– un avoir correspondant au montant des billets annulés (valable jusqu’au 31/12/2020)

– une demande de non-remboursement afin de soutenir La Comédie et lui permettre d’aider au mieux les artistes et techniciens très durement touchés par cette crise sanitaire, en participant aux dépenses imprévues nées de cette situation.

La billetterie reste joignable par email : billetterie@lacomediedeclermont.com