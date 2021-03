Coronavirus : la création musicale s'adapte à Nice pour rester vivante

Le Centre national de création musicale, le CIRM, installé à Nice depuis 1978, a dû annuler son festival MANCA en 2020 à cause de la crise sanitaire. Depuis, il multiplie les actions dans les établissements scolaires et organise des performances en ligne.

Installé à Nice, le Centre National de création musicale est l’un des huit centres nationaux de création musicale, labellisé par le ministère de la Culture. Il réunit des compositeurs, des chercheurs, des ingénieurs du son et d'autres professionnels qui travaillent sur les nouvelles technologies au service de la création musicale. Cette année de pandémie a bouleversé les activités du CIRM.

Aller à la rencontre du jeune public

Le festival MANCA organisé chaque année à Nice a dû être annulé sous sa forme habituelle une fois de plus cette année, mais le lien avec les artistes a été maintenu et de nouvelles manières de travailler ont vu le jour.

"On a resserré les liens avec l'opéra de Nice, dont le directeur a une grande ouverture musicale, notamment vers le répertoire contemporain, et avec le conservatoire dirigé par compositeur Thierry Muller où il y a une classe de composition électro-acoustique", explique Lisa Guigonis, nouvelle directrice déléguée du CIRM.

Les actions pédagogiques dans les écoles, collèges et lycées auprès du jeune public ont été maintenues, et des projets sont lancés pour ce printemps et cet été. Lisa Guigonis, nouvelle directrice déléguée du CIRM revient sur cette année Covid.

Lisa Guigonis

Lisa Guigonis est persuadée que c'est en allant vers le jeune public qu'on assurera l'avenir de la musique de création. Il faut aussi soutenir les compositeurs en programmant des concerts et en achetant des œuvres. Des compositeurs comme Edith Canat de Chizy et Jonathan Bel étaient en résidence au CIRM ces derniers mois.

Lisa Guigonis

Musique et réalité virtuelle

Parmi les projets du CIRM, celui d'une doctorante en composition musicale, originaire de Hambourg, pianiste et improvisatrice. Romina Romay travaille sur des projets de réalité virtuelle musicale, des formats de concerts innovants, et pour elle la période a été très créative.

Dans le cadre de son projet " Le Tour du monde en réalité mixte", elle proposé au Festival Mars au musée une création visuelle et sonore, qui mêle l'image, le mouvement et la musique. Le projet a été conçu en partie au Palais Lascaris de Nice.

Romina Romay

Romina Ray a aussi créé un potager sonore avec des capteurs posés dans les plantes avec des élèves de l'école Nucéra de Nice. En juin, la doctorante a prévu une création musicale autour de sons météorologiques captés dans les sommets de Valberg.

Un directeur doit être recruté au CIRM et le centre niçois sera relocalisé en 2022 au 109 dans les anciens abattoirs de la ville de Nice, réhabilités en friches culturelles pluridisciplinaires.