Coronavirus : une équipe de la Croix Rouge au lac de Biron-Orthez pour dépister les baigneurs

Une équipe de 7 médiateurs de lutte anti-covid de la Croix Rouge était installée sur le parking de la base de loisirs pour proposer aux passants des tests Covid antigéniques. Depuis plus de deux semaines, un pass sanitaire est demandé à l'entrée de la plage.

Le but de la démarche était de désengorger les pharmacies, surchargées de candidats aux tests antigéniques depuis l'extension du pass sanitaire ce lundi 9 août. Une équipe de sept médiateurs de la lutte anti-Covid étaient installés sur le parking de la base de loisirs de Biron-Orthez (Pyrénées-Atlantiques) ce mardi matin, et proposaient aux passants de faire un dépistage antigénique. L'opération sera renouvelée ce mardi 17 août.

Une vingtaine de passants se sont fait tester sur le parking de la base de loisirs de Biron-Orthez. © Radio France - Manon Claverie

Une vingtaine de personnes en ont bénéficié, soit pour pouvoir accéder à la plage du lac - un pass sanitaire est exigé à l'entrée depuis le 22 juillet - soit pour pouvoir être libres d'accéder pendant 72 heures à d'autres lieux où un QR code est nécessaire. Delphine Capdevielle, infirmière coordinatrice de l'équipe, indiquait faire également "de la sensibilisation, notamment sur les gestes barrière et la question de la vaccination, qui est le grand enjeu du moment".

Nous avons fait un test antigénique la veille puis regroupé toutes les activités avec pass obligatoire dans les 72 heures !

Au bout du chemin qui mène au lac, la plage était loin d'être surchargée. Les quelques baigneurs qui profitaient des premiers rayons du soleil de la journée avaient dû s'organiser à l'avance. En attendant leur deuxième dose de vaccin, un couple avait "fait un test antigénique la veille puis regroupé toutes les activités avec pass obligatoire dans les 72 heures" de validité du test. Pour d'autres, la visite en pharmacie est devenue une habitude : "On y va toutes les 72 heures parce qu'on est animatrices dans un foyer et on a besoin de pass sanitaire pour la plupart des activités que l'on fait dans la semaine", expliquaient deux tarbaises.

La plage était loin d'être surchargée ce mardi matin. © Radio France - Manon Claverie

Une maman vaccinée avait, quant à elle, proposé à ses amies non vaccinées d'emmener leurs enfants avec elle à la plage, "parce que sinon, pour elles, c'est long. Maintenant ils exigent le pass un peu partout !" Au vu de l'espace entre chaque groupe de plagistes, le certificat de vaccination ou de test négatif ne paraissait pas forcément justifié aux yeux des baigneurs. "Mais de toute façon je suis vaccinée, j'ai le mien, donc j'en profite !", a conclu une Dacquoise, en visite en Béarn avec ses arrières-petits enfants.