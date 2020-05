Coronavirus - "La culture est la dernière roue du carrosse" se plaint un intermittent du spectacle en Mayenne

Etat d'urgence sanitaire, état d'urgence économique, Emmanuel Macron va-t-il décréter également l'état d'urgence culturel ?

Le Président de la République promet des mesures, qu'il annoncera ce mercredi, pour le monde de la culture, à l'arrêt complet et en grande difficulté depuis le confinement imposé dans la lutte contre le Covid-19. Au début du confinement, mi-mars, le ministre de la Culture, Franck Riester, avait assuré travailler "pour faire en sorte que les intermittents ne soient pas trop pénalisés, car ils ont moins de contrats et l'ouverture de leurs droits risque d'être perturbée".

Le chômage menace les intermittents du spectacle, des petites structures pourraient déposer le bilan. C'est le cas par exemple de Pierre Chauveau et d'Anne Chamaret de la compagnie de théatre _Moulin en Herbe à Meslay-du-Maine : "on est la dernière roue du carrosse alors qu'on dit sans cesse que la culture est primordiale dans nos sociétés. On passe toujours pour des pompeurs de société. On fait partie des acteurs de la cohésion sociale. On ne fait plus de représentations donc plus de cachets. On bénéficie toujours de l'intermittence mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Il faut faire vite car beaucoup d'entre nous allons nous retrouver au chômage direct". _