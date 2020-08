Coronavirus - La dérogation des 9000 spectateurs, accordée au Puy du Fou, passe mal à Châteauroux

Même si les organisateurs du spectacle du Puy du Fou en Vendée assurent avoir fait le maximum pour que la sécurité soit respectée, l'accueil ce samedi 15 Août de 9000 spectateurs à la Cinéscenie, alors que la jauge a été fixée à 5000 par l'état, passe mal chez les organisateurs de festivals, et notamment à Châteauroux.

Éric Bellet (Directeur Artistique de DARC) : " Ce qui est étonnant, voir même choquant, c'est que l'on sent bien qu'il y a deux poids, deux mesures ! "

Cela fait grincer des dents. Eric Bellet, le directeur du stage Festival DARC qui, pour des raisons de sécurité, a annulé le festival DARC, a du mal à comprendre : "Ce qui est étonnant, voir même choquant, c'est que l'on sent bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Il n'y a pas que DARC. Un festival comme les vieilles Charrues à Carhaix en Bretagne, ne peux pas exister alors que le Puy du Fou avec 9000 spectateurs va pouvoir organiser sa manifestation. Il y a un manque de cohérence dans les décisions ou les orientations qui sont prises au niveau national." La polémique a enflé tout ce week-end, y compris au plus haut sommet de l'état. La Présidence de la République a dû préciser qu'il n'y avait eu aucune intervention de l'Elysée, eu égard à l'amitié entre Emmanuel Macron et Philippe De Villiers.

Pour le directeur artistique du Festival DARC, il y a aussi un manque de cohérence entre la situation dans les bars et celle des discothèques : "On sent bien que le monde des discothèques est déjà fragilisé depuis des années et ils n'ont toujours pas l'autorisation d'exploiter, alors que les bars qui organisent des soirées avec une jeune population n'a pas de soucis particulier et ce manque de cohérence mais un peu le désordre dans les têtes évidemment." Le stage festival DARC devait se tenir en 2020 du 9 au 21 Août. Le 28 Avril dernier, Éric Bellet a pris la décision d'annuler la 45ème édition du stage festival DARC et ses huit soirées de concerts place Voltaire. Rendez-vous en 2021 !