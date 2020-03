Coronavirus : la foire attractive de Nancy annulée, les forains comptent sur les aides gouvernementales

La foire attractive de Nancy, prévue du 3 avril au 3 mai 2020, est officiellement annulée, à cause de l'épidémie de coronavirus. Pour faire face aux conséquences économiques, les forains vont utiliser les dispositifs proposés par le gouvernement.

La nouvelle était prévisible. Un temps en suspens, l'annulation de l'édition 2020 de la foire attractive de Nancy est officiellement confirmée. L'événement devait se tenir cours Léopold et place Carnot du 3 avril au 3 mai 2020.

"On voyait très bien qu'on s'orientait vers une annulation. On est tristes mais on ne pouvait pas passer à côté", admet Gilles Mazallon, président des forains de Nancy.

800 à 1000 personnes employées par la foire de Nancy

Les conséquences économiques seront considérables pour les forains. "C'est dur financièrement car Nancy est une très bonne foire de début de saison, explique le représentant des forains ancéiens. Elle nous remet dans le bon sens après la pause hivernale"

185 familles sont concernées, soit 800 à 1000 personnes employées pour la foire attractive chaque année. À cela s'ajoute les nombreux fournisseurs locaux, qui profitent de l'activité.

Pour faire face, les forains comptent sur les dispositifs proposés par le gouvernement. "On a déjà pris les devants avec nos banques, qui financent nos manèges. Elles retarderont nos échéances. Les charges seront reportées, mais on espère une annulation, confie Gilles Mazallon. Et si nous pouvons bénéficier des 1500 euros promis pour les indépendants, ça fera bouillir la marmite."

Le président des forains de Nancy craignait, il y a encore quelques jours, des fermetures d'activité. Les propos du président de la République l'ont quelque peu rassuré : "Le président l'a promis, il n'y aura pas de faillite en France. On espère qu'il y aura des soutiens plus importants pour les cas les plus désespérés."