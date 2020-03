Coronavirus : la foire attractive de Nancy maintenue ou pas ?

La foire attractive de Nancy sera-t-elle maintenue ? Beaucoup de Nancéiens se posent la question aujourd'hui, après les annulations à répétition dans le contexte de l'épidémie de coronavirus. Les forains, eux aussi, sont suspendus à la décision de la préfecture.

Pour le moment, l'événement est maintenu. Les participants sont attendus à partir du 23 mars pour installer leurs manèges. Mais pour Gilles Mazallon, président des forains de Nancy, "l'annulation peut arriver à tout moment".

Pour le forain, la manifestation ne correspond pas aux rassemblements de plus de 1000 personnes, désormais interdits. "Pour les plus grands manèges, il y a une capacité de 30 à 40 personnes maximum, seuls les restaurants accueillent beaucoup de public, mais _nous serons loin des 1 000 personnes rassemblées sur un espace donné_, assure le président de l'association. Mais ce sont les autorités qui en jugeront."

L'annulation de la foire de Nancy serait une catastrophe économique pour beaucoup d'entrepreneurs et de partenaires nancéeins.

Gilles Mazallon, président des forains de Nancy

Le report de la foire attractive est une solution inenvisageable pour le forain : "La Foire de Nancy a lieu au mois d'avril, au mois de mai beaucoup de forains partent sur Metz, puis sur Amiens ou ailleurs. _On ne pourra pas reporter la Foire de Nancy, car les collègues seront engagés ailleurs._"

Les forains redoutent une annulation qui aurait de lourdes conséquences économiques. "On est extrêmement inquiets. C'est un événement important en termes de chiffre d'affaire. L'annulation serait une catastrophe économique pour beaucoup d'entrepreneurs et de partenaires nancéiens, s'inquiète Gilles Mazallon. On a des charges, des crédits en cours, que nous devrons payer même si la Foire est annulée. _On s'inquiète pour l'avenir de la profession_."

