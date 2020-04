Coronavirus : la Foire aux vins de Colmar est annulée

Dans un communiqué mardi 28 avril, les organisateurs de la Foire aux vins de Colmar annoncent l'annulation de l'édition 2020. L'événement avait réuni plus de 315.000 visiteurs l'an dernier.

L'annonce a été faite quelques minutes après la fin du discours d'Édouard Philippe sur le plan de déconfinement. La Foire aux vins de Colmar, qui devait se tenir du 24 juillet au 2 août, n'aura pas lieu, annonce Christophe Crupi, directeur des foires et salons au sein de Colmar Expo, dans un communiqué mardi 28 avril. Il justifie cette annulation par l'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu'en septembre.

"Un crève-cœur"

"Nous sommes conscients que cette décision est un nouveau coup dur pour nos exposants, partenaires et prestataires. Mais, à ce jour, nous n’aurions pu garantir la réussite de l’événement avec un public au rendez-vous : une hypothèse qui semble s’assombrir de jour en jour", écrit Christophe Crupi, qui dit vivre la situation comme un "crève-cœur" :

Pas un seul été alsacien depuis 1948 ne s’est déroulé sans être animé, à Colmar, par sa célèbre Foire aux Vins."

La 73 édition de la Foire aux vins de Colmar aura donc lieu en 2021, du 23 juillet au 1er août. Les organisateurs travaillent à reporter les concerts à l'année prochaine. Concernant les remboursements et avoirs, les contacts seront pris "dans les prochains jours" : "Nous ferons au mieux pour y répondre le plus rapidement possible", écrit Christophe Crupi. L'an dernier, la Foire aux vins de Colmar avait réuni un record de 316.140 visiteurs.