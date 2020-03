Coronavirus : la Foire de Paris reportée début juillet

Elle attire chaque année près de 500.000 visiteurs. Prévue du 30 avril au 11 mai 2020, la Foire de Paris est reportée en raison de la pandémie de covid-19. Elle aura lieu cet été, du 4 au 15 juillet prochain, ont annoncé ses organisateurs ce mercredi dans un communiqué. "Confrontée à une situation sans précédent et faisant suite aux différentes mesures du gouvernement français relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, Foire de Paris est contrainte de reporter l’édition 2020 initialement prévue du 30 avril au 11 mai", précisent-ils dans le communiqué.

Créée en 1904, la Foire de Paris se déroulera à Paris Expo Porte de Versailles, dans le sud de la capitale. Elle s'étend sur environ 200.000 m2. Cette année encore, plus de 1.500 exposants y sont attendus. Ils viennent d'une trentaine de pays et se partagent trois domaines, la maison, l'alimentation et l'artisanat. Mais l'épidémie de covid-19 en décidera peut-être autrement.

Depuis le début de l'épidémie et des mesures de confinement prises par le gouvernement, plusieurs événements ont été soit annulés soit reportés comme le Mondial Body Fitness en juin prochain, le Salon du Running en octobre prochain avec le Mondial du tatouage.