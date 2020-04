Coronavirus : la pêche au brochet repoussée, les amateurs côte-d'oriens frustrés

Une seule chose est claire depuis le début de la crise : la pêche ne fait pas partie de la liste des activités dérogatoires autorisées par le gouvernement. Y aller, c'est donc s'exposer à une lourde amende. Mais quand, alors ? Les 25.000 amateurs de pêche en Côte-d'Or commencent à s'impatienter.

Tout en invitant chacun à rester chez soi, la fédération nationale de la pêche, par la voix de son président Claude Roustand,"regrette cette situation, car elle handicape singulièrement notre organisation, notre fonctionnement, notre loisir. Et toute l'activité économique qui en dépend."

A la pêche aux informations

Dans le collimateur du président, les incertitudes nombreuses qui entourent la reprise de l'activité partout dans nos régions. L’ouverture de la pêche du brochet, prévue ce samedi 25 avril, est d'ores et déjà repoussée. "Et nous n’avons à ce jour pas d’information quant à la date prévue pour celle-ci", s'inquiète la fédération de Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Fédération de pêche 21 -

Et ce n'est pas tout : "les déversements de truites, les questions liées au remboursement éventuel de la carte de pêche, et autres sujets, sont tous à l’étude pour le moment, et aucunes information officielle et définitive n’a pour le moment été donnée."

"Nous partageons et nous comprenons votre déception", poursuit Claude Rostand, appelant ses adhérents à se monter patients. "Nous espérons, sitôt que la pêche sera compatible avec les règles sanitaires imposées par la pandémie, vous revoir très vite et très nombreux aux bords des rivières, plans d’eau, canaux, lacs pour continuer à exercer l’une des activités les plus populaires des Français."