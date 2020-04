Coronavirus : la région PACA appelle à mettre un terme à "l'incertitude" pour les festivals

Festival OFF d'Avignon

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier et son président délégué Christian Estrosi ont adressé un courrier au ministre de la Culture Franck Riester ce mercredi. Ils appellent à mettre un terme, d'ici fin avril, à "l'incertitude" pour les festivals d'été, et à annoncer la prolongation de l'état d'urgence sanitaire ou les mesures barrières nécessaires pour leur tenue.

"Au plus tard, à la fin du mois d'avril, il faudra choisir : soit renoncer par précaution à tout rassemblement jusqu'à la rentrée de septembre voire au-delà, permettre la tenue d'événements de taille modeste, considérer que le déconfinement est effectif dès le milieu du mois de juin et permettre à chaque festival d'avoir lieu même dans un format différent", écrivent Renaud Muselier et Christian Estrosi.

"Nous vous demandons instamment soit de décréter l'état d'urgence sanitaire pour cet été, au plus tard le jeudi 30 avril, soit de préciser, à cette date, quelle mesures barrières vous considérez comme inévitables à partir de la mi-juin, afin que chaque festival puisse décider de sa tenue ou de son annulation", ajoutent-ils.

De très nombreux festivals d'été en PACA

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur accueille nombre des principaux festivals de l'été, notamment le Festival de théâtre d'Avignon, le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, les Chorégies d'Orange, ou encore les Rencontres internationales de la photo à Arles. Initialement prévu du 12 au 23 mai, le report du Festival de Cannes à la fin du mois de juin "est encore en discussion".

Renaud Muselier et Christian Estrosi précisent que "Toutes ces manifestations sont aujourd'hui en cours de préparation. Toutes espèrent pouvoir se tenir et s'organiser en ce sens", ils estiment donc que "l'incertitude ne peut pas durer". "Nous ne pouvons accepter que des dépenses soient engagées en vain", et ils ajoutent que la région PACA avait réservé une enveloppe de 35 millions d'euros "pour venir en soutien au monde de la culture".

Par ailleurs, les premières annulations s'annoncent. Le festival de musique Hellfest, qui devait se tenir du 19 au 21 juin, est reporté d'un an.