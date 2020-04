Coronavirus : la semaine fédérale de cyclotourisme annulée dans le Cotentin

L'information a été officialisée ce vendredi matin sur le site de l'association organisatrice de la 82e semaine fédérale internationale de cyclotourisme. "Compte-tenu de la situation que traversent nos pays, les conditions ne sont pas réunies pour accueillir les milliers de cyclotouristes de tous horizons lors de notre grande fête annuelle. _La 82e semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Valognes est donc reportée du dimanche 25 juillet au dimanche 1er août 2021_".

Concertation avec la fédération française

La décision a été prise après concertation avec la Fédération française de cyclotourisme. Pour permettre le report de cet événement d'un an, il fallait en effet obtenir l'accord des communes de Loudéac et de Pont-à-Mousson où devaient se dérouler les semaines fédérales 2021 et 2022. Les deux villes ont accepté de décaler d'un an leur organisation pour permettre au comité d'organisation de Valognes de reprogrammer sa semaine fédérale l'an prochain.

Les collectivités locales maintiennent leur soutien

"C'est une déception pour nous tous mais bien relative au regard des difficultés que nous traversons actuellement", estime Hubert Huet, le responsable du comité d'organisation. "Ca n'était pas tenable de poursuivre. Nous avions dû interrompre les inscriptions il y a un mois alors que _5000 personnes étaient déjà inscrites, mais depuis quinze jours nous avions des coups de téléphones de personnes inquiètes_. Et puis avec la suite du confinement au moins jusqu'au 11 mai, nous aurions eu du mal à être prêts sur le terrain", conclut Hubert Huet, pas mécontent de conserver le soutien des collectivités locales pour l'organisation de la semaine fédérale 2021.