Coronavirus : la tournée des Harlem Globe Trotters à Nîmes reportée

Ils étaient attendus à Nîmes et Aix-en-Provence. Finalement, pandémie de covid-19 oblige, les basketteurs américains des Harlem Globe Trotters repoussent leur tournée en France.

Les fans de basket américain vont devoir ronger leur frein. La tournée des Harlem Globe Trotters, qui devait passer par Nîmes et Aix-en-Provence, est repoussée. Sans grande surprise à dire vrai. Adam Concerts, qui gère cette tournée pour la France, indique que "en raison de l’épidémie mondiale de covid-19 et des restrictions de voyage imposées par le gouvernement américain" tout est annulé, ou plutôt reporté. "Nous travaillons activement aux reports de ces dates et espérons pouvoir remonter l’intégralité de la tournée courant 2021".

A Nîmes, le spectacle était prévu le 20 octobre.

Les spectateurs ne souhaitant pas attendre les dates des prochaines séances peuvent se faire rembourser dans le point de vente où les billets ont été achetés.