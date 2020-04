Coronavirus : la Transbaie 2020 est officiellement annulée

L'édition 2020 de la Transbaie, qui devait être reportée d'avril à septembre à cause du coronavirus, est finalement annulée. Les organisateurs donnent rendez-vous aux 6.500 coureurs à pied en mai 2021, toujours entre Saint-Valéry-sur-Somme et le Crotoy (Somme).

C'était attendu, c'est désormais officiel : la Transbaie n'aura pas lieu cette année à cause de l'épidémie de coronavirus. La course à pied, qui rallie traditionnellement Saint-Valéry-sur-Somme au Crotoy (Somme), devait initialement se dérouler le dimanche 26 avril. Un report au début du mois de septembre était envisagé, mais finalement les organisateurs jettent l'éponge. "Il y a trop de paramètres en suspens pour pouvoir maintenir la course," assure le fondateur de la Transbaie Denis Courtois.

Sur la page Facebook de la course, les organisateurs indiquent que "chaque personne inscrite recevra un mail avec [les] décisions et directives pour clore au mieux cette édition avortée." Cette année, 6.500 coureurs étaient attendus sur la ligne de départ.

Depuis sa création il y a 32 ans, c'est la première fois que la Transbaie est annulée. La prochaine édition aura lieu le dimanche 30 mai 2021.