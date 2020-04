Coronavirus : la tribune d'une Lavalloise pour soutenir les librairies

Le confinement a provoqué avec lui la fermeture de presque tous les commerces. On peut encore manger, fumer, boire mais pas possible d'acheter des livres en librairies. On peut en revanche en trouver en grande surface ou sur internet, incompréhensible pour Evelyne Darmanin "Le confinement ne doit-il pas être l'occasion de réfléchir à notre rapport aux livres ? Aller en librairie, c'est chercher, trouver, acheter un livre. Cela relève d'une autre dimension que l'on appelle la rencontre, le conseil, l'empathie, la proximité. Le confinement nous rappelle que nous avons besoin des autres, de leur contact, de leur regard, de leur présence réelle et physique plus vraie que derrière les écrans de téléphone et autre ordinateur…

Il est temps de sortir les livres oubliés de nos étagères et de prendre de l'avance sur ces livres mis de côté pour les vacances ou pour bien plus tard.

Pour Evelyne Darmanin, "quelle urgence y a-t-il à acheter tel livre en ligne, en format numérique ? Quelle urgence qui ne puisse être comblée par tous les livres qui nous entourent sans doute déjà ? Quand nous pourrons enfin rejoindre les libraires, les retrouver dans la diversité de leur magasin et qu'il nous faudra comprendre ce que tout cela a changé dans nos vies, les libraires combleront cette impatience que nous aurons de rêver, de voyager et d'inventer demain à travers les livres."