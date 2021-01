Coronavirus : la Ville d'Orléans annule le set electro des fêtes de Jeanne d'Arc, prévu dans quatre mois

Il n'y aura pas de set electro, le 7 mai 2021, à l'occasion des prochaines fêtes johanniques à Orléans. L'événement, qui réunit des milliers de jeunes et d'amateurs de musique électro en plein air chaque année, est annulé par la Ville d'Orléans, "en raison de la crise sanitaire et de l’incertitude".

Il n'y a pas eu de fêtes de Jeanne d'Arc en mai 2020, à cause de l'épidémie de coronavirus. On sait déjà qu'il n'y aura pas de set electro lors des fêtes johanniques 2021. La Ville d'Orléans annonce, ce lundi, qu'elle n'organisera pas cet événement, qui existe depuis 2008, qui qui rassemble chaque année plus de 40.000 spectateurs en plein air sur le parvis du théâtre.

A cause de la crise sanitaire

"En raison de la crise sanitaire et de l’incertitude liée à l’organisation de concerts debout interdit par décret gouvernemental jusqu’au 31 mars 2021 et pouvant être prolongé, la Mairie d’Orléans, a pris exceptionnellement la décision de ne pas proposer dans la programmation des Fêtes de Jeanne d’Arc 2021, l’habituel set electro", écrit la Ville dans un communiqué

Un autre rendez-vous musical sera proposé cette année

Ce rendez-vous, qui a lieu d'habitude le 7 mai au soir, à la veille du traditionnel défilé des fêtes johanniques du 8 mai, "ne peut être organisé dans le cadre des contraintes sanitaires telles que nous les connaissons actuellement." La Mairie d’Orléans dit, malgré tout, travailler activement à la "mise en place de représentations musicales en extérieur, dans le jardin de l’évêché avec des jauges d’accès limitées, dans le respect des règles sanitaires et pour la sécurité de tous."