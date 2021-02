Coronavirus : la Ville de Nîmes veut maintenir la Feria de Pentecôte

La Ville _"œuvre, avec son délégataire la SCP France (NDLR : Simon Casas Production), pour maintenir la Feria de Pentecôte 2021_". Le ton est donné d'emblée dans le communiqué de la Ville de Nîmes ce vendredi. La municipalité doit évidemment composer avec le contexte sanitaire et la pandémie de Covid-19. Et même si ailleurs, notamment à Arles, de tels événements ont déjà été repoussés, Nîmes espère encore ne pas avoir à modifier son calendrier. "Même si, à ce jour, toute décision définitive sur le déroulement de l’événement relève de l’évolution de l’épidémie et de l’avancement de la sortie de crise, Jean-Paul Fournier réaffirme la volonté de la Ville de Nîmes d’organiser la Feria de Pentecôte du 20 au 24 mai 2021."

En lien avec la préfecture du Gard, la Ville travaille activement à la mise en place de l’ensemble de la manifestation et à l’adaptation de sa programmation, autant avec son délégataire SCP France pour les spectacles taurins que les événements et manifestations sur le domaine public avec son service des festivités, précise encore la mairie. Pour preuve, l’affiche de la Feria 2021 est d’ores et déjà choisie, comme le soulignait récemment France Bleu Gard Lozère.

"Nous avons à cœur de tout faire pour que nos commerçants, restaurateurs, hôteliers et entreprises souffrent le moins possible de cette crise. Cet événement incontournable, de notoriété internationale, inscrite dans l’ADN nîmoise depuis 1952, apporte à la ville plus qu’une fête populaire partagée." Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes

"Le manque de visibilité sur l’avenir, même proche, nous empêche d’annoncer à ce stade une décision définitive, précise Jean-Paul Fournier. Mais je confirme que la Ville œuvre activement à la faisabilité tant des spectacles dans les arènes que des animations sur les places et dans les rues de Nîmes."

"De son côté la société SCP France poursuit son travail de composition de spectacles taurins dans le même objectif que celui de la Ville, en respectant l’ensemble des consignes sanitaires, comme nous avons su le faire en septembre dernier. Pour mémoire, la seule feria au monde produite dans son intégralité avec cinq spectacles majeurs." Simon Casas

Un point sera fait début avril, à deux mois de l’événement.

Fin janvier, Arles a pris une autre option. La féria d'Arles ui devait se dérouler durant le week-end de Pâques au mois d'avril est d'ores et déjà reportée aux 4, 5 et 6 juin prochains. Juan Bautista, Jean-Baptiste Jalabert, directeur des arènes d'Arles était l'invité de France Bleu Gard Lozère le mercredi 27 janvier pour en parler et déclarait en particulier : "Maintenir la féria de Pâques dans deux mois nous paraissait impossible".