Coronavirus : le carnaval de Bailleul est annulé

Les organisateurs du Carnaval de Bailleul ont dû se résoudre à leur tour à annoncer l'annulation du prochain carnaval qui devait se tenir du 12 au 16 février 2021. Chaque année, près de 2000 figurants prennent part aux cortèges dans la ville et on estime que les festivités attirent jusqu'à 15.000 participants pour le défilé le plus important, le dimanche. Mais impossible, compte-tenu du contexte sanitaire, de maintenir l'événement. C'est la première fois depuis 1946 que le carnaval de Bailleul n'aura pas lieu.

Il y a un mois, le 20 octobre, c'est le carnaval de Dunkerque qui annonçait son annulation, là aussi en raison du contexte sanitaire. Le carnaval de Dunkerque n'avait été annulé qu'à l'occasion de la Guerre du Golfe en 1991.