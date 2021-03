Coronavirus : le carnaval de Nantes est annulé pour la deuxième année consécutive

Le Carnaval de Nantes ne défilera pas non plus en 2021. L'association organisatrice de la grande fête jette l'éponge à cause de la crise sanitaire. Elle donne rendez-vous aux festivaliers en 2022 pour un Carnaval sur le thème de l'humour.