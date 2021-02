Coronavirus : le centre aquatique de Sablé, seule piscine ouverte en Sarthe

Dans le bassin extérieur entouré de verdure, une dizaine de nageurs font des longueurs. Tous ont réservé leur créneau, comme ces retraités saboliens : "C'est vrai que dehors il fait froid, mais à l'intérieur elle est très bonne. On est venu dès qu'on a appris la réouverture" affirme Sylvie. Son mari, André, ajoute : "C'est vrai que ça commençait à nous manquer." Le centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe a fermé comme toutes les piscines fin octobre, lors du deuxième confinement. S'en est suivi ces derniers mois une période de flottement lorsque le gouvernement a autorisé la réouverture seulement pour les piscine extérieurs (le centre sabolien possède les deux types de bassin). La Communauté de commune a fini par obtenir mi-janvier l'autorisation de rouvrir uniquement son bassin non couvert. Et c'est la seule piscine extérieure ouverte en Sarthe, car chauffée.

Les nageurs affluent de toute la Sarthe et des autres départements

Depuis sa réouverture, 500 créneaux d'une heure sont réservables par semaine. Amateurs ou sportifs confirmés viennent parfois de loin pour en profiter. Comme Thierry, danseur et triathlète venu du Mans pour la première fois. "J'ai sauté sur l'occasion, surtout en ce moment alors que tout est fermé" avoue-t-il. "_On a beaucoup de triathlètes, de nouvelles têtes, on espère les fidélise_r" avance Guillaume Legué, chef de bassin. "On reçoit aussi des appels des clubs de la Suze, du Mans, de Coulaines, et même de Maine-et-Loire car ils veulent venir s'entraîner. Mais on doit freiner leurs ardeurs car pour l'instant la consigne c'est d'éviter les brassages. On favorise les locaux avec les créneaux que l'on a et on verra ensuite si on peut ouvrir à plus de monde" explique le maître-nageur qui ne boude pas son plaisir d'exercer à nouveau son métier, bien emmitouflé dans une doudoune au bord du bassin.

La Communauté de commune de Sablé-sur-Sarthe a obtenu mi-janvier l'autorisation de rouvrir ce bassin. © Radio France - Solène de Larquier

Le protocole est bien précis : 24 créneaux sur une heure, pour correspondre aux 24 cabines disponibles. "Elles sont toutes nettoyées entre chaque passage, tout est fait pour assurer la sécurité des nageurs" assure Jean-Philippe Buchot, le responsable de la piscine de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. "On espère pouvoir rouvrir bientôt le bassin intérieur et retrouver tous nos nageurs mais on est déjà très heureux de pouvoir déjà offrir un service en ce moment, surtout dans cet écrin de vert" détaille le directeur en montrant les prés alentours et la Sarthe en contre-bas du centre. La jauge ainsi que le couvre-feu contraignent malgré tout le centre aquatique à restreindre drastiquement sa capacité d'accueil : le centre aquatique de Sablé ne reçoit que 80 à 90 nageurs par jour en ce moment contre 350 habituellement. Les pertes sont importantes, mais pas encore chiffrées selon le responsable, d'autant plus qu'un seul groupe de scolaires a été maintenu.

En raison de cette activité réduite, les 10 maîtres-nageurs de Sablé alternent entre la surveillance du bassin extérieur et les autres services de la mairie. Ils prêtent main forte notamment à la cantine et pendant les temps périscolaires. "Il y a en bien besoin et puis c'est aussi du contact avec le public" assure le chef de bassin avec le sourire.