Coronavirus : le chef étoilé Olivier Nasti lance un drive gastronomique à Kaysersberg

Le chef deux étoiles au guide Michelin Olivier Nasti, installé à Kaysersberg (Haut-Rhin), a lancé depuis ce lundi 20 avril, un drive de repas gastronomiques.

Soit en livraison dans un rayon de 20 kilomètres, soit sur place depuis votre voiture, vous récupérez votre commande en toute sécurité et vous pouvez déguster des plats que vous concocte le meilleur ouvrier de France. Vous devez commander la veille, sur le site internet du restaurant. C'est pour Olivier Nasti une vraie bouffée d'oxygène, cinq semaines après la fermeture de son établissement, en raison des mesures de confinement liées au Covid-19.

Déjà 500 commandes avant le lancement officiel

Tous les jours, les plats sont différents. Le chef travaille uniquement avec des produits locaux, sur un rayon de 100 kilomètres autour de Kaysersberg. De nombreux produits viennent de la vallée de Kaysersberg.

On trouve par exemple sur la carte : Oeuf 64°, légumes de printemps au cerfeuil et oxalis comme entrée. Ou encore comme plat : quasi de veau au sautoir, asperges et morilles, pommes purée. Le dessert peut-être une tartelette à la rhubarbe meringuée.

Exemple de menu proposé pour le drive - Page Facebook du Chambard

Le plat seul est fixé à 18 euros, 24 euros pour l'entrée et le plat, et 28 euros pour la formule entrée, plat et dessert. Juste avant le lancement le 20 avril, le succès était déjà au rendez-vous, près de 500 commandes ont déjà été prises.

Une vraie bouffée d'oxygène pour l'établissement du chef étoilé

Depuis le début du confinement, les 60 employés d'Olivier Nasti sont au chômage partiel. Là, avec ce drive gastronomique, le chef étoilé parvient à faire travailler une dizaine de ses employés. C'est un moyen pour le chef étoilé de maintenir une petite activité et de la trésorerie et ces temps difficiles.

C'est pour trouver des leviers, rassurer nos équipes et les producteurs locaux avec qui nous travaillons. Avec ce drive, nous revivons en quelque sorte - Olivier Nasti