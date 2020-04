Coronavirus : le choeur Oldarra fait une vidéo pour soutenir le personnel soignant

Le chœur du Pays Basque Oldarra apporte sa pierre à l'édifice. Alors que de nombreux soutiens affluent sur les réseaux sociaux envers les soignants, le choeur Basque vient de publier une vidéo pour les soutenir également.

"Jeiki Jeiki" (Debout, debout). C'est avec cet air que le chœur d’hommes basques dédie une vidéo aux soignants et à tous les personnels qui se trouvent en première ligne contre la pandémie virale.

Faire quelque chose

Depuis un mois, les répétitions ne sont plus possible et les membres de la formation sont confinés chez eux. Pas de répétitions et les concerts programmés ont été annulés, "mais nous souhaitions tout de même faire quelque chose pour soutenir ceux qui se battent pour prendre en charge les malades" insiste Marc Mariée, le président du groupe.

Jeiki Jeiki

"Jeiki Jeiki" raconte une époque où les pêcheurs basques étaient appelés à se rebeller contre les marins hollandais qui s’approchaient un peu trop près de leurs côtes pour chasser la morue. La chanson est cette fois si utilisée avec des photos du Pays basque. Oldarra le dit : de tout "chœur avec vous"