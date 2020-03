Coronavirus : le concert de Matt Pokora au Galaxie d'Amnéville très incertain

Conséquence de l'épidémie de coronavirus qui continue de s'étendre en France, les rassemblements de "plus de 5 000 personnes en milieu confiné" sont annulés, a annoncé samedi le ministre de la Santé Olivier Véran. En Moselle, le Galaxie d'Amnéville est directement concerné par cette mesure. "À ce jour, on ne serait impacté que pour le concert de Matt Pokora, nous sommes complet avec 6 500 spectateurs assis", explique le directeur d'exploitation du site Thierry Jankowski.

"On attend la note du préfet qui fixe les directives et les modalités, pour l'instant on n'a rien du tout. On est étonné quand on voit que la Ligue 1 continue à jouer, que certains événements continuent à se dérouler... après qu'on interdise à 1 000 ou à 5 000, les risques de propagation ne sont pas les mêmes."

L'artiste alsacien, qui commençait la deuxième partie de sa tournée nationale "Pyramide Tour" à Amnéville, se montre un peu plus dubitatif. Il a posté plusieurs messages via les réseaux sociaux pour exprimer son incompréhension :

Capture d'écran du compte Instagram de Matt Pokora.

"Si la date devait être annulée, je pense que le concert serait juste reporté" précise Thierry Jankowski, "donc tous les gens qui ont acheté leur billet pourraient revenir à la prochaine date". Les prochains concerts au Galaxie (Niska, Alain Souchon) ne sont pas menacés, le seuil des 5 000 spectateurs n'ayant pas été franchi.