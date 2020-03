Coronavirus : le concert de Stars 80 au Palio de Boulazac reporté au 15 avril 2021

Le concert Star 80 prévu au Palio de Boulazac le 17 juin prochain est reporté au 15 avril 2021 à cause des mesures de précaution pour éviter la propagation du Coronavirus.

Les artistes de Stars 80 reportent leur venue en Dordogne. Le concert prévu au Palio le 17 juin prochain est annulé et reporté au 15 avril 2021. Vous verrez sur la scène de la salle de Boulazac : Sabrina, Jean-Luc Lahaye, Zouk Machine, Emile et Images ou encore Patrick Hernandez et Patrick Hernandez notamment.

Dans un communiqué, Cheyenne Productions explique que "les circonstances actuelles notamment celles résultant du Coronavirus nous obligent à reporter les concerts" de Star 80. Cheyenne productions présente ses "plus sincères excuses pour la gêne occasionnée mais indépendantes de notre volonté et de celles des artistes".