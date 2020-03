Coronavirus : le Dinard Comedy Festival n'aura pas lieu

Il était difficile de passer entre les gouttes. Comme de nombreux autres festivals, le Dinard Comedy Festival a n'aura pas lieu cette année. La 23e édition devait se tenir du 28 avril au 2 mai mais en raison des mesures de confinement prises pour lutter contre le coronavirus, les organisateurs ont préféré renoncer.

Constance et Laura Laune au programme

Xavier Lebreton, le président du festival annoncé la nouvelle ce vendredi 20 mars sur la page Facebook de l'événement et sur le site internet. "Nous ne pourrons malheureusement pas non plus décaler notre événement de quelques semaines, ne sachant pas combien de temps les mesures de confinement dureront et les travaux du Palais des Arts étant stoppés pour des raisons que vous imaginez. Nous sommes forcément bien tristes de cette annulation et avons une pensée pour tous les bénévoles, artistes, techniciens, partenaires et public qui se retrouvent privés de cette édition qui s’annonçait si belle."

Pierre Palmade en décembre

Seule bonne nouvelle pour le public. Le spectacle de Pierre Palmade est reporté au samedi 26 décembre. Le président donne d'ores et déjà rendez-vous aux spectateurs pour la prochaine édition, du 27 avril au 1er mai 2021. "Nous sommes en train d’essayer de faire revenir une bonne partie de la programmation prévue cette année, sous réserve des évolutions de carrière et de planning des artistes."