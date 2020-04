Coronavirus : le directeur de Rock in Évreux "déçu, triste mais soulagé" après l'annulation du festival

Les organisateurs du festival Rock in Évreux" annoncent ce mardi l'annulation de la quatrième édition du festival prévue fin juin. L'équipe travaille déjà à une édition 2021 "encore plus belle et encore plus sensationnelle".

"On y croyait de moins en moins" reconnaît Vincent Ficot, le directeur du festival Rock in Évreux qui devait avoir lieu les 26,27 et 28 juin à l'hippodrome de Navarre. Vendredi, les organisateurs avaient même suspendu l'annonce de leur programmation comme ils le faisaient semaine après semaine. "on se disait qu'on était un peu décalé" explique le directeur du festival.

Le vrai drame ne se joue pas pour le festival, mais dans les hôpitaux - Vincent Ficot

L'annonce d'Emmanuel Macron a "suspendu toutes les ambiguïtés" et ce mardi, en fin de matinée, les organisateurs ont donc officiellement annoncé l'annulation de la manifestation. Mais son directeur se dit "serein" car il estime "avoir toutes les garanties pour les festivaliers". Rendez-vous est pris pour 2021 car les organisateurs ne se voulaient pas décaler Rock in Évreux à fin août ou début septembre car "on ne sait pas encore où on en sera au niveau du déconfinement" avance avec prudence Vincent Ficot, qui sait aussi que la météo peut être capricieuse en Normandie à cette saison.

Les billets seront remboursés

Certains festivaliers ont proposé de garder leur billet pour l"édition de l'année prochaine mais tout le monde sera remboursé. C'est la FNAC France Billet qui gère les ventes des billets et "il faudra quelques jours, voire quelques semaines" explique le directeur du festival "car ils ont beaucoup d'annulation sur tout le territoire, ils sont en train de rembourser les festivals annulés en mars". Bonne nouvelle, le tarif n'augmentera pas en 2021.

Les artistes 2020 présents en 2021 ?

Pour l’heure, "on appelle les productions des 22 artistes" mais "on va essayer de voir si on peut maintenir les engagements des artistes pour l'année prochaine" détaille Vincent Ficot.

C'est un long travail qui démarre

Roméo Elvis, IAM, The Offspring, Superbus, Louis Bertignac ou encore Paul Personne étaient annoncés sur l'hippodrome de Navarre en juin prochain. En 2021, Vincent Ficot promet une édition "encore plus belle, encore plus sensationnelle, on sera encore plus content de retrouver les gens".