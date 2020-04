Coronavirus : Le Festival Archéo Jazz reporte sa 43e édition à 2021

Les organisateurs du Festival Archéo Jazz ont annoncé ce lundi soir qu'ils décidaient de reporter leur 43e édition à la fin juin 2021.

Ce festival (Jazz et musique apparentée) a lieu chaque année depuis 1977 à la fin du mois de juin pendant quatre jours, sur le site des vestiges du château médiéval de Blainville-Crevon, au nord-est de Rouen.

"Six semaines après la première interdiction des grands rassemblements et à peine moins de 2 mois avant l’arrivée du chapiteau, il n’était plus possible de continuer à différer des préparatifs essentiels pour les concerts des 24 au 27 juin et le risque était devenu trop grand de lancer des dépenses pouvant apparaître inutiles d’ici la fin juin."

L'affiche de cette 43e édition comprenait notamment Alpha Blondy, Peter Cincotti, Ayo ou encore le groupe Imagination.

Les Festivaliers auront la possibilité du remboursement de leurs billets en s’adressant au réseau de leur achat "sous peu."