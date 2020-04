Coronavirus : le festival Cocorico Electro reporté en 2021

Il devait se tenir les 10 et 11 juillet prochain au château de La-Ferté-Saint-Aubin. Le festival de musique électronique française Cocorico Electro, crée en 2017, n'aura finalement pas lieu cette année. Après les annonces d'Emmanuel Macron ce lundi 13 avril au soir, la 4e édition de l'événement est reportée aux 9 et 10 juillet 2021.

Une programmation quasi identique à l'année prochaine

Beaucoup de déception bien sûr pour les trois organisateurs du festival, qui annoncent le report dans un communiqué sur leur page Facebook. "On a travaillé et on y a cru jusqu'au bout, jusqu'à la dernière annonce gouvernementale", explique Agathe Pouillart, qui fait partie des trois organisateurs, "Mais maintenant, on va s'efforcer de reporter le festival d'une belle manière l'année prochaine."

La plupart des artistes prévus cette année (tous des DJs français) ont accepté de se produire en 2021. La programmation sera donc quasiment la même et les billets déjà achetés seront valables. Les festivaliers sont donc invités à le conserver plutôt qu'à demander un remboursement. "Le premier soutien que vous pouvez nous apporter c'est ça : gardez vos places pour l'année prochaine", affirme Agathe Pouillart.

Peut-être des événements de plus petite taille au cours de l'été

Dans son communiqué, l'équipe précise également qu'elle travaille à "proposer des soirées inédites afin de se retrouver, faire la fête tout au long de l’été, en petit comité, en plein air et bien évidemment dans le respect des conditions imposées par le gouvernement."

Une manière de compenser l'impact du report du festival car, avec pas moins de 1.100 personnes sur deux jours l'année dernière, l'événement est une véritable manne pour les acteurs locaux.